رسميًا | التعاون يضم محمد أبو سبعان من ضمك

نشاط ملحوظ للتعاون في ميركاتو يناير

أعلن التعاون رسميًا تعاقده مع محمد أبو سبعان لاعب وسط ضمك خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالي، ليواصل الفريق بذلك نشاطه الملحوظ في ميركاتو يناير.

التعاون كان قد ضم حسن كادش من الهلال مقابل تخليه عن مدافعه مدالله عليان، وتعاقد مؤخرًا مع محمد السهلاوي بعد فسخ عقده مع الشباب بهدف تعويض غياب لياندري تاوامبا للإصابة.

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وأوضح حساب التعاون الرسمي على تويتر أن أبو سبعان وقع عقدًا يمتد لعامين ونصف، وقد تم توقيع العقود في مقر النادي بحضور نائب الرئيس علي الشايعي.

التعاون سيكون المحطة الجديدة لصاحب الـ30 عامًا الذي سبق أن لعب لعدة أندية أبرزها الفتح والاتحاد والتعاون والفيصلي وأخيرًا ضمك.

ونشر تويتر التعاون عدة صور تُظهر توقيع اللاعب على العقود واحتفائه بقميص الفريق الذي تُوج الموسم الماضي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

التعاون اختتم يوم أمس مشواره في الدور الأول من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل مع الفيحاء 2-2، وقد سجل له هيلدون أوجوستو أولًا قبل أن يُعادل كارلوس فيلانويفا لاعب الفيحاء الجديد النتيجة، واستعاد "سكري القصيم" تقدمه بواسطة طلال عبسي في بداية الشوط الثاني لكن عثمان الحاج حسن خطف هدف التعادل لأصحاب الملعب في الوقت القاتل من اللقاء.

التعاون يتواجد حاليًا في المركز الخامس برصيد 26 نقطة.