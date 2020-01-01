التعاون والهلال: مباشر لحظة بلحظة

التعاون 0 × 0 الهلال

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البدلاء / محمد الواكد / علي آل بليهي / أمير كردي / ناصر عيسى الدوسري / نواف العابد / سيباستيان جيوفينكو / عمر خربين / بافيتيمبي جوميس

📋 تعرّف على قائمة #كبير_آسيا بمباراة "التعاون" ضمن لقاءات الجولة العشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين#التعاون_الهلال #الهلال 💙 pic.twitter.com/irUvJDW58o — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 27, 2020

الهلال: يبدأ المدرب رازفان لوشيسكو بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من عبدالله المعيوف / محمد البريك / جانج هيون سوو / محمد جحفلي / مدالله العليان / محمد كنو / سلمان الفرج / أندري كاريلو / كارلوس إدواردو / سالم الدوسري / صالح الشهري

البدلاء / حسين شيعان / فهد رشيد الحمد / حسن كادش / ساندرو مانويل / ناصر الدعجاني / ذعار العتيبي / لياندري تاوامبا / سميحان النابت / هيلدون ألميدا

التعاون: يبدأ المدرب فيتور كامبيلوس بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من كاسيو دوس أنجوس / أحمد عسيري / طلال العبسي / ريكاردو ماتشادو / فيصل درويش / نيلدو بيترولينا / محمد أبو سبعان / سيدريك أميسي / فهد عائض الرشيدي / عبدالمجيد السواط / محمد السهلاوي

تشكيل الفريقين:

الجدير بالذكر أن المباراة بين الطرفين دائماً ما يكون بها الكثير من الأندية خاصة مع الخبرات الكبيرة التي اكتسبها فريق التعاون من خلال مشاركته في دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

الهلال السعودي يتصدر جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الثاني بينما التعاون يحتل المركز السادس برصيد 29 نقطة بفارق نقطتين عن المركز الخامس.

وتعد المباراة قوية بين الطرفين في ظل المنافسة في معظم مراكز الدوري هذا الموسم فالهلال لديه غريم صعب للغاية وهو نادي النصر الذي يسعى بقوة لخطف القمة، بينما التعاون يرغب في الدخول إلى المربع الذهبي ويزيد الخناق أكثر على فريق الرائد

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الهلال أمام التعاون في الجولة الواحد والعشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./