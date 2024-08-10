قرار اضطراري .. مدرب التعاون يلجأ لـ"سيناريو مبابي" قبل مواجهة النصر في السوبر!

من أجل تجهيز لاعبه قبل السوبر السعودي..

يستعد فريق الكرة بنادي النصر، لملاقاة التعاون، يوم الأربعاء المُقبل، في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي، والتي تقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني للتعاون، قرر وضع أحمد باحسين، لاعب وسط الفريق، على مقاعد البدلاء أمام النصر، حيث لا يُمانع الجهاز الطبي، مشاركة اللاعب الذي أجرى عملية جراحية، بشرط ارتداء قناع تثبيت الأنف.

وكان أحمد باحسين، قد أجرى جراحة لتصحيح الأنف، بعد إصابته خلال التدريبات الجماعية، خلال معسكر الفريق الخارجي في سلوفينيا، فيما شارك اللاعب مع زملائه في التدريبات الجماعية، الجمعة، بعدما حصل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي.

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وطبقًا لذلك، فإن التعاون سيلجأ إلى سيناريو النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي اضطر لارتداء قناع، بعد إصابته بكسر في الأنف، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من النصر ضد التعاون، إلى نهائي كأس السوبر السعودي، ليقابل المتأهل من فريقي الهلال والأهلي، في 17 أغسطس الجاري.

وشهد السجل التاريخي لبطولة كأس السوبر السعودي، زعامة للهلال بـ4 ألقاب، فيما يأتي النصر في الوصافة بلقبين، ثم الاتحاد والفتح والشباب والأهلي بلقب وحيد، فيما خسر التعاون اللقب في نهائي عام 2020.