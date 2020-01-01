كورونادو على رأس قائمة الشارقة لدوري أبطال آسيا

المباراة الأولى في دوري أبطال آسيا ستكون أمام التعاون

أعلن نادي الشارقة الإماراتي قائمته لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا ، وقد جاء على رأسها النجم البرازيلي إيجور كورونادو الغائب عن الفريق منذ ديسمبر الماضي بعد إجرائه لعملية جراحية لعلاج قطع في العضلة الضامة.

وأجرى حامل لقب دوري الخليج العربي الإماراتي تغييرين على قائمته المبدئية، بقيد الوافد الجديد كايو لوكاس بدلًا من ريكاردو جوميز المنتقل إلى اتحاد كلباء خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير، وكذلك تسجيل عمر جوهر القادم من خورفكان بالإعارة.

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وأوقعت القرعة الشارقة ضمن المجموعة الثالثة بجانب التعاون والدحيل وبيرسبوليس، وسيفتتح مشواره بمواجهة بطل كأس خادم الحرمين الشريفين في 11 فبراير المقبل على استاد الشارقة بالإمارات.

وضمت قائمة "الملك" لدوري أبطال آسيا كلًا من: عادل الحوسني، أحمد محمود ديدا، الحسن صالح، شاهين عبد الرحمن، حمد جاسم، أحمد سيف الزري، علي الظنحاني، عبد الله غانم، ماجد سرور، عمر جمعة ربيع، محمد الشحي، محمد عبد الباسط، سالم سلطان، عبد الله يوسف، محمد خلفان، إيجور كورنادو، ريان منديز، أوتابيك شوكوروف، عبد الله المازمي، عبد الله عقيل، أحمد إبراهيم سرور، حمود حويج، عمر جوهر وكايو لوكاس.

وسيغيب كورونادو هداف الفريق وثاني أفضل صانع أهداف في الدوري الإماراتي عن المباراة الأولى والثانية للشارقة في دوري أبطال آسيا، لكنه على الأرجح سيلحق بمباريات شهر مارس القادم.