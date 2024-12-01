فيديو | "إذا في رأسك حب ما انطحن انزل" .. مشجع يتعدى على نايف هزازي في الشارع!

من المفترض أن كرة القدم أبعد ما يكون عن هذا التعصب الأعمى!

أحيانًا يتعرض اللاعبون لمضايقات من قبل الجماهير سواء داخل المستطيل الأخضر أو حتى في الشوارع، لكن ربما ما تعرض له نايف هزازي؛ لاعب الرائد، من النوادر في كرة القدم، التي شعارها الأساسي "الروح الرياضية واحترام المنافس".

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أمس السبت، استضاف الرائد خصمه التعاون على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في البريدة، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، وهي المباراة التي حسمها الضيوف لصالحهم بنتيجة (1-0).

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لكن لم يكتف جمهور سكري القصيم بالانتصار في المباراة، واتجهوا لمضايقة لاعبي الرائد في الشوارع..

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أحدهم لجأ للوقوف أمام سيارة اللاعب الجزائري أمير سعيود، لالتقاط صورة بعلم التعاون، مع الإشارة له بإصبع "السبابة" للصمت، وهو الأمر الذي تجاهله محارب الصحراء تمامًا.

لكن الاحتكاك الأكبر كان مع زميله نايف هزازي، إذ حاصر مشجعو السكري سيارته بأعلام ناديهم، ووقف أحدهم صائحًا في وجهه: "احترم نفسك واصمت"، ليرد عليه اللاعب: "أنا احترمتك" مطالبًا إياه بالابتعاد عنه.

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ورغم تعامل هزازي باحترافية عالية مع الموقف رافضًا لاستجابة لاستفزازات المشجع إلا أن الأخير قرر رفع حدة استفزازه مرددًا: "إذا في رأسك حب ما انطحن انزل"، مهددًا إياه بالتعدي عليه.

يذكر أن التعاون يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 18 نقطة، فيما يحل الرائد في المركز العاشر بـ14 نقطة.