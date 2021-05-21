التعاقد مع تاليسكا وما يحتاجه النصر .. تصريحات قوية من مينيزيس

المدرب البرازيلي يتحدث عن ما يحتاجه نادي النصر

تحدث المدرب البرازيلي مانو مينيزيس، المدير الفني لفريق نادي النصر، عن فوز فريقه على الرائد، بالإضافة إلى رأيه في تعاقدات العالمي الجديدة، استعدادًا للموسم المقبل.

وحقق نادي النصر الفوز على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 28 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ماذا قال عن الفوز على الرائد؟

وقال مينيزيس خلال تصريحات للناقل الرسمي للدوري: "قدمنا الشوط الأول بشكل جيد، والفريق كان متعطش للجمهور وتسجيل الأهداف، وأكثر شيء كنا نسعى له هو إسعاد الجماهير التي جاءت لمساندتنا".

المدرب البرازيلي تابع: "كانت هناك بعض القرارات الخاطئة، وهو الأمر الذي أتاح بعض المساحات للفريق الخصم، الذي كان يلعب على الهجمات المرتدة والطريقة التي يلعب بها".

واستطرد قائلًا: "بين الشوطين نظمنا صفوفنا ولاعبينا وقمنا بإجراء تغييرين، وتحكمنا في المباراة وخلقنا فرص وسجلنا 3 أهداف، وتمكنا من تحقيق الفوز".

ما رأي مينيزيس في تاليسكا وما يحتاجه النصر؟

وعن ما يحتاجه النصر قال مينيزيس: "نحاول أن نتعاقد مع لاعبين للنصر، يمتلكون قدرات يستطيعوا خلق الفارق في الفريق، لأن المباريات صعبة والدوري السعودي قوي، وهذا مهم كثيرًا بالنسبة لنا".

واستطرد قائلًا: "البرازيلي أندرسون تاليسكا من نوعية هذه اللاعبين، ولا نحتاج للحديث كثيرًا عن اللاعبين الجدد، لأننا نمتلك لاعبين نحتاج للتركيز معهم، لأن هذا الأهم بالنسبة لنا الآن".

#الديوانيه

مانو مينيز - مدرب #النصر:

أعترف أننا لم نقدم شوط أول جيد، وخرجنا منهزمين بسبب بعض القرارات الخاطئة، وفي الشوط الثاني تحكمنا في المباراة وخلقنا فرص وانتصرنا، وسنجلب لاعبين يصنعون الفارق و "تاليسكا" من هذا النوع. pic.twitter.com/i8LWg8lfU4 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 20, 2021

كيف يفكر النصر في فترة الانتقالات؟

تقوم إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر بمجهو كبير خلال الفترة الحالية، من أجل إجراء فترة انتقالات صيفية قوية، وذلك بالتعاقد مع لاعبين مميزين.

وبدأ النصر فترة الانتقالات مبكرًا، بإتمام التعاقد مع اللاعب المميز تاليسكا لمدة 3 سنوات، والذي كان قريبًا جدًا من التوقيع لنادي الهلال الغريم التقليدي للنصر.

لماذا يقوم النصر بالتعاقدات القوية؟

وتسعى إدارة نادي النصر لإتمام تعاقدات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لإعداد الفريق لمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا، والتي ستستكمل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين.

ويواجه النصر فريق تركتور الإيراني في دور الـ16، بعد صعوده من دور المجموعات، متصدرًا للمجموعة الرابعة.

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