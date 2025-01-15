حتى التعادل ليس مستحقًا! حكم إنجليزي سابق يشكك في هدف ليفربول أمام نوتنجهام فورست

الريدز تحصلوا على نقطة في مباراة معقدة

اتُهم ليفربول باستخدام "تكتيك غير عادل" خلال مواجهته في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نوتنجهام فورست، رغم أنه فقد نقطتين أمامهم على ملعب "سيتي جراوند".

اللقطة المذكورة بالتحديد هي لقطة إحراز ديوجو جوتا هدف التعديل في الدقيقة 66 من عمر المباراة حين استغل برأسيته عرضية كوستاس تسيميكاس.

كيث هاكيت، رئيس هيئة الحكام الإنجليزية السابق والمسؤول السابق في الاتحاد الدولي لكرة القدم، أشار إلى أن كودي جاكبو وقف إلى جوار حارس نوتنجهام فورست ماتز سيلز، ومنعه من الركض بشكل واضح للإمساك بالكرة أو إبعادها.

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ومع ذلك، ذكر الحكم السابق أن تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" لن تلغي الهدف أبدًا ودعا المدربين إلى إيجاد طريقة للتعامل مع التكتيك "غير العادل" على حد وصفه.

وقال هاكيت لموقع Football Insider: "من الواضح أن أحد الجوانب المظلمة حاليًا في كرة القدم هو كيفية وضع الفرق الهجومية لأحد مهاجميها أمام حارس المرمى، ستدرك ألا أحد يمتلك أي مساحة في ملعب كرة القدم في تلك اللحظات".

وأضاف: "نظرًا لهذه التكتيكات، كنت أعتقد أن مدربي حراس المرمى ربما وجدوا طريقة التعامل مع ما أعتبره تكتيكًا غير عادل، بالنظر إلى الإعادة، لا توجد طريقة لتدخل تقنية الفيديو".