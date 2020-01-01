التعادل السلبي يحسم مواجهتي فرنسا والبرتغال وإيطاليا وبولندا

ليلة بلا أهداف في سهرة دوري الأمم الأوروبية

انتهت مباراة البرتغال وفرنسا بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليفشل الديوك في الانتقام من برازيل أوروبا بعد نهائي اليورو في 2016.

ومن جهته، فشل كريستيانو رونالدو من تعزيز سجل أهدافه الدولية حيث توقف عداده منذ الوصول إلى الهدف رقم 101 في أغسطس الماضي.

على جانب آخر، انتهت مباراة المنتخب الإيطالي أمام نظيره البولندي أيضًا بالتعادل دون أهداف في مباراة لم تشهد الكثير من الإثارة.

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وبهاتين النتيجتين، حافظ المنتخب الإيطالي على موقعه في صدارة المجموعة الأولى والخاصة بالمستوى A حيث رفع رصيده إلى النقطة رقم 5.

بينما رفع المنتخب البولندي رصيده إلى النقطة رقم 4 متساويًا مع وصيف المجموعة المنتخب الهولندي ولكن متخلفًا عنه بفارق الأهداف ليحتل المركز الثالث.

بينما رفع كل من المنتخب البرتغالي والفرنسي رصيدهما من النقاط إلى النقطة رقم 7 على مستوى المجموعة الثالثة من التصنيف ذاته.

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يذكر أن المنتخب البرتغالي هو حامل لقب دوري الأمم الأوروبية في نسختها الأولى والوحيدة التي لعبت قبل هذه النسخة.