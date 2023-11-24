رغم التعادل أمام الاتفاق .. فابينيو يؤكد: هذا أهم مكسب للاتحاد بعد التعاقد مع جاياردو

الأرجنتيني قاد الاتحاد للتعادل مع الاتفاق في أول مباراة له، فما هو رأي لاعبه فابينيو؟

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يرى البرازيلي فابينيو؛ لاعب وسط الاتحاد السعودي، أن فريقه خرج بمكاسب عديدة من المباراة الأولى تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

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العميد تعادل اليوم الجمعة، أمام الاتفاق بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن، في أول مباراة يقودها المدرب الأرجنتيني.

وعقب المباراة، قال فابينيو الذي صنع هدف التعادل لفريقه، خلال تصريحاته لقناة "SSC": "هناك نقاط إيجابية كثيرة خرجنا بها من المباراة خاصةً من ناحية شخصية الفريق، فبعد تأخرنا في الشوط الأول، تمكننا من العودة في الشوط الثاني، بالتأكيد طموحنا هو الثلاث نقاط في ظل رغبتنا في تقليص فارق النقاط مع منافسينا، لكن هذا ما حدث، لقد تعادلنا".

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وأضاف: "هذه أول مباراة مع المدرب جاياردو، لا نزال نتعرف على طريقة لعبه وما يريدنا أن نفعله في الملعب، وبالفعل بين الشوطين طالبنا بالشراسة والضغط العالي على الخصم، وهو ما كان ينقصنا وبالفعل نجحنا به وسجلنا هدف التعادل".

يشار إلى أن الاتحاد تعاقد مع الأرجنتيني بعد أيام من إقالة البرتغالي نونو سانتو، نظرًا لتراجع الأداء والنتائج.

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