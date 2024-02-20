التصريح الطبي يحل الأزمة .. دفعة هائلة لبرشلونة قبل مواجهة نابولي وتشافي المستفيد!

عودة ثنائي مميز لقائمة البارسا في الموقعة الأوروبية

تلقى تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، أنباء سارة قبل مواجهة نابولي الإيطالي، المقررة الأربعاء المقبل، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأعلن برشلونة اليوم القائمة الرئيسية للفريق، والتي ضمت كلًا من:

"تير شتيجن - جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - إينيجو مارتينيز - بيدري - ليفاندوفسكي - رافينيا - إيناكي بينا - جواو فيليكس - كريستينسن - فيرمين لوبيز - روميو - فيتور روكي - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - جول كوندي - أسترالاجا - لامين يامال - كاسادو - كوبارسي - مارك جويو – فورت".

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وشهدت اختيارات تشافي تواجد المهاجم البرتغالي جواو فيليكس وسيرجي روبيرتو، عقب تعافي اللاعبين من الإصابة، حيث حصلا على التصريح الطبي للانضمام إلى قائمة الفريق.

وتمثل عودة فيليكس دفعة قوية لهجوم البارسا، حيث يؤدي هذا الموسم بشكل جيد، حيث شارك في 28 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 5 فرص، وسيكون مصدر قوة للفريق في مواجهة نابولي.

وكان برشلونة تأهل لمواجهة نابولي عقب احتلال صدارة مجموعته بدوري الأبطال، بينما تأهل الفريق الإيطالي من مقعد الوصيف خلف ريال مدريد.