"عليكم التصرف بحكمة وإلا!" .. الأهلي يحذر جماهيره قبل كلاسيكو الهلال

كل حركة محسوبة على جماهير الأهلي الليلة..

SHAHID

ترقب كبير للكلاسيكو المؤجل من الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي بين الأهلي والهلال، لذا خرج مسؤول من قلعة الكؤوس لتحذير الجماهير من أي تصرف خارج عن النص.

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الراقي يستضيف الزعيم اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة".

ويصارع الأهلي للحفاظ على المركز الثالث في جدول الترتيب، كي يتأهل الموسم المقبل للنخبة الآسيوية، إذ أن في رصيده حاليًا 55 نقطة، متفوقًا على التعاون؛ صاحب المركز الرابع، بأربع نقاط، وعلى الاتحاد؛ صاحب المركز الخامس، بخمس نقاط، لكن كلاهما خاض مباراة أكثر من الأول.

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ولا يزال أمام الراقي أربع جولات أخرى قبل نهاية الموسم أمام الشباب ثم أبها فالرائد والفيحاء، لذا هناك قلق كبير من تحذير لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم..

اللجنة في أواخر مارس الماضي أوقعت عقوبة على الأهلي بالحرمان من الجماهير وإغلاق الملعب بالكامل في أول مباراة على أرضه بعد الخروج عن النص خلال مواجهة النصر بالجولة الـ24، لكنها قررت تعليق العقوبة لأربعة أشهر، على أن يُلغى التعليق وتنفذ العقوبة في حال ارتكاب الجماهير لأي سوء سلوك خلال أي مباراة خلال تلك الأشهر.

لذا خرج فيصل زيد؛ مدير المركز الإعلامي بقلعة الكؤوس لتحذير الجماهير من أي انفلات قد يحدث خلال كلاسيكو الليلة، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "جماهيرنا الغالية نحن ندرك أنكم ركن أساسي من أركان النادي الأهلي ، ونثق تماماً في ولائكم ودعمكم الدائم لنادينا، نحتاج إلى توحيد الصفوف والتحلي بالروح الرياضية كما هو معروف عن جماهير النادي الأهلي".

وأضاف: "لذا، نهيب بكم جميعاً التصرف بحكمة وروح رياضية خلال مباراتنا اليوم أمام نادي الهلال، وحماية نادينا حتى نتجنب اللعب بدون حضور جماهيري في مباراتنا القادمة، نحن واثقون من أنكم ستستمرون في تقديم الدعم والتشجيع بالطرق اللائقة والملائمة كما عهدناكم، وسنبقى متحدين معاً في كل تحدي يواجهنا، شكراً لكم على تفهمكم ووفائكم".

جدير بالذكر أنه حال ارتكاب الجمهور أي مخالفة الليلة، سيكون الحرمان من الحضور في مواجهة أبها ضمن الجولة الـ32، والمقرر لها 18 من مايو المقبل، على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، إذ يسبقها مواجهة الشباب ضمن الجولة الـ31، لكنها ستكون في الرياض.

SHAHID