التشكيل المتوقع للعين الإماراتي أمام ريفر بليت الأرجنتيني

الفريق الأرجنتيني مدججًا بالنجوم، إلى أن لاعبي الزعيم يتطلعون إلى كتابة فصل جديد في مشوار إبداعاتهم بالبطولة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تنتظر جماهير الكرة العربية بشكل عام، وجماهير العين الإماراتي بشكل خاص مواجهة من العيار الثقيل بين الزعيم الإماراتي ونادي ريفر بليت الأرجنتيني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويمتلك "البنفسجي" فرصة غير مسبوقة لتحقيق الحلم الكبير، ببلوغ المباراة النهائية لكأس العالم، وذلك عندما يخوض مواجهة صعبة للغاية أمام ريفر بليت الأرجنتيني بطل كأس ليبرتادوريس.

ورغم أن الفريق الأرجنتيني مدججًا بالنجوم، إلى أن لاعبي الزعيم يتطلعون إلى كتابة فصل جديد في مشوار إبداعاتهم بالبطولة.

أسبوع مميز حقق فيه كوكب الأرض مهمة مستحيلة! 🤩



ربما صلاح يلعب لعبة الصحافة، لكن هل يُمكن أن تمر حلقة دون أن يظهر فيها مورينيو؟ 🤔 pic.twitter.com/uG2jYV19nD — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 11, 2018

وقبل ساعات من بداية المباراة نُلقي لكم الضوء على التشكيل المتوقع للعين في هذه المباراة :

حراسة المرمى : خالد عيسى

خط الدفاع : إسماعيل أحمد – محمد أحمد – أحمد برمان – محمد فايز

خط الوسط : تسوكاسا شيوتاني – بندر الأحبابي – حسين الشحات – ريان محمد - دومبيا

خط الهجوم : كايو