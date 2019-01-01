التشكيل المتوقع للزمالك أمام نهضة بركان.. زيزو أساسيًا

الزمالك يستعد لمواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك استقر على تشكيل الفريق الذي سيواجه به نهضة بركان المغربي.

ويحل الزمالك ضيفًا على نهضة بركان المغربي، اليوم الأحد، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، حيث يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة.

ويفاضل جروس في الوقت الحالي ما بين إبراهيم حسن وأحمد سيد زيزو في الجناح الأيمن لاختيار أحدهم للبدء به أساسيًا أمام نهضة بركان.

ويأتي التشكيل المتوقع للزمالك كما يلي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: عبدالله جمعة – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – حمدي النقاز

الوسط: طارق حامد – محمود عبدالعزيز – يوسف إبراهيم أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود كهربا

الهجوم: عمر السعيد