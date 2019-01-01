النتائج المباشرة
دوري أبطال أفريقيا

التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة شبيبة الساورة الجزائري

التعليقات()
يواجه المدير الفني الأوروجوائي مارتن لاسارتي موقفاً صعباً حيث لا يوجد أي مهاجم في قائمة الفريق

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

تنتظر جماهير النادي الأهلي مواجهة هامة أمام شبيبة الساورة في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه المدير الفني الأوروجوائي مارتن لاسارتي موقفاً صعباً حيث لا يوجد أي مهاجم في قائمة الفريق.

لاسارتي فقد جميع المهاجمين المقيدين فى القائمة الإفريقية بسبب الإصابة حيث لحق مروان محسن بزميليه وليد أزارو وصلاح محسن ليفقد الفريق الأحمر المهاجم رقم 9 .

اختيارات المحررين

ونستعرض لكم فيما يلي التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة اليوم :

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - وليد سليمان - حسين الشحات

خط الهجوم : رمضان صبحي.

الموضوع التالي:
رسميًا | ليفانتي يتقدم بشكوى ضد برشلونة
الموضوع التالي:
سولشار يعلق على حديث مورينيو وسوق انتقالات مانشستر يونايتد
الموضوع التالي:
على خطى الكبار - صغار أرسنال يسحقون توتنهام في كأس الاتحاد
الموضوع التالي:
مسؤول سابق في مانشستر سيتي يكشف محاولة النادي ضم تيري
الموضوع التالي:
3 لاعبين يحملون شارة قيادة المنتخب السعودي في كأس آسيا
إغلاق