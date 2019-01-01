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الدوري المصري الممتاز

التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة بيراميدز

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الزمالك
من المنتظر أن يشهد تشكيل الزمالك تعديلات طفيفة في ظل الغيابات التي يُعاني منها الفريق
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

تنتظر جماهير الكرة المصرية مباراة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي الزمالك وبيراميدز من مؤجلات الجولة التاسعة بالدوري المصري، والتي تقام على ملعب بتروسبورت.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الزمالك تعديلات طفيفة في ظل الغيابات التي يُعاني منها الفريق وأبرزها الحارس الأساسي محمود جنش، وصانع الألعاب يوسف أوباما.

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ومن المنتظر أن يكون تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة بيراميدز المرتقبة اليوم كما يلي :

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: حمدي النقاز ، محمود علاء ، محمد عبد الغني ، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد ، فرجاني ساسي.

خط الوسط المهاجم : محمود كهربا ، محمد إبراهيم ، إبراهيم حسن.

الهجوم : عمر السعيد.

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