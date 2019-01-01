التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة بيراميدز

من المنتظر أن يشهد تشكيل الزمالك تعديلات طفيفة في ظل الغيابات التي يُعاني منها الفريق

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تنتظر جماهير الكرة المصرية مباراة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي الزمالك وبيراميدز من مؤجلات الجولة التاسعة بالدوري المصري، والتي تقام على ملعب بتروسبورت.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الزمالك تعديلات طفيفة في ظل الغيابات التي يُعاني منها الفريق وأبرزها الحارس الأساسي محمود جنش، وصانع الألعاب يوسف أوباما.

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ومن المنتظر أن يكون تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة بيراميدز المرتقبة اليوم كما يلي :

رغم القوة الهجومية التي يتميز بها نادي الزمالك لم يكن ذلك مؤثراً على الصلابة الدفاعية للفريق الأبيض حيث تلقى 11 هدفًأ فقط في 16 مباراة كأقوى دفاع بالدوري، في المقابل دفاع فريق بيراميدز ليس بأفضل حال بعدما استقبل 19 هدفًا في 19 مباراة. 🛡️ pic.twitter.com/7xLHQK1Mz2 — جول مصر (@goaleg) January 24, 2019

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: حمدي النقاز ، محمود علاء ، محمد عبد الغني ، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد ، فرجاني ساسي.

خط الوسط المهاجم : محمود كهربا ، محمد إبراهيم ، إبراهيم حسن.

الهجوم : عمر السعيد.