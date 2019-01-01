التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة مصر المقاصة

الأهلي قد أختتم مساء أمس تدريبات الفريق الأخيرة استعدادًا لمباراة مصر المقاصة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

ينتظر النادي الأهلي مباراة قوية أمام نادي مصر المقاصة مساء اليوم على ملعب برج العرب في الجولة 11 من مؤجلات بطولة الدوري المصري.

ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة النادي الأهلي في مباراة اليوم عدد من التغييرات أبرزها الدفع باللاعب حمدي فتحي في منقطة الوسط، وكذلك جونيور أجايي كمهاجم صريح.

تركي آل الشيخ : علاقتي مع إدارة الأهلي الحالية منتهيه ولن يحدث تبادل لاعبين

وكان الأهلي قد أختتم مساء أمس تدريبات الفريق الأخيرة استعدادًا لمباراة مصر المقاصة الليلة.

🔴 رسميًا.. نادي أحد ​السعودي​ يُعلن عن تعاقده مع ​مؤمن زكريا​ على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الحالي. pic.twitter.com/0Nk0m9W53U — جول مصر (@goaleg) January 23, 2019

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي في مباراة اليوم كما يلي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم نيدفيد ، محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، علي معلول.

الوسط: عمرو السولية ، حمدي فتحي.

خط الوسط المهاجم : رمضان صبحي ، ناصر ماهر ، حسين الشحات.

خط الهجوم : جونيور أجاي.