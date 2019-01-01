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الدوري المصري الممتاز

التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة مصر المقاصة

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الأهلي قد أختتم مساء أمس تدريبات الفريق الأخيرة استعدادًا لمباراة مصر المقاصة
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

ينتظر النادي الأهلي مباراة قوية أمام نادي مصر المقاصة مساء اليوم على ملعب برج العرب في الجولة 11 من مؤجلات بطولة الدوري المصري.

ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة النادي الأهلي في مباراة اليوم عدد من التغييرات أبرزها الدفع باللاعب حمدي فتحي في منقطة الوسط، وكذلك جونيور أجايي كمهاجم صريح.

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وكان الأهلي قد أختتم مساء أمس تدريبات الفريق الأخيرة استعدادًا لمباراة مصر المقاصة الليلة.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي في مباراة اليوم كما يلي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم نيدفيد ، محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، علي معلول.

الوسط: عمرو السولية ، حمدي فتحي.

خط الوسط المهاجم : رمضان صبحي ، ناصر ماهر ، حسين الشحات.

خط الهجوم : جونيور أجاي.

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