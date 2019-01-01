التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة فيتا كلوب الكونغولي

يلتقي الأهلي فيتا كلوب الكونغولي، مساء اليوم السبت المقرر لها التاسعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية

تنتظر جماهير النادي الأهلي المصري تشكيل الفريق في مباراة اليوم بدوري أبطال أفريقيا، حيث سيلتقي الفريق أمام نادي فيتا كلوب الكونغولي في بداية دور المجموعات.

ويلتقي الأهلي فيتا كلوب الكونغولي، مساء اليوم السبت المقرر لها التاسعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر عودة مروان محسن مهاجم الفريق لقيادة الهجوم، عقب غيابه عن مباراة سموحة، الثلاثاء الماضي للإيقاف بسبب حصوله على الإنذار الثالث، والتي انتهت للمارد الأحمر، بهدف دون رد بمؤجلات الدوري الممتاز. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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ومن المنتظر أن يكون تشكيل الأهلي في مباراة اليوم كما يلي :

جيلبرتو يوجه رسالة لـ محمد محمود بعد إصابته في الرباط الصليبي: أعرف أن هذا ليس سهلاً، ولكن عليك أن تكون قوياً، لقد كنت في مشكلة مثلك، وعانيت من الإصابة لفترة طويلة،ولكنى عدت أفضل، كن قويا وستعود وتجد الجميع خلفك.



( 📽️: @Gilberto12_AR )pic.twitter.com/llyLqhQq8R — جول مصر (@goaleg) January 11, 2019

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية - هشام محمد - وليد سليمان - رمضان صبحي - حسين الشحات

خط الهجوم : مروان محسن