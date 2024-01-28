بعد التشكيك فيه بسبب السعودية .. مدرب الأردن: لو لم أفعل لوصفتموني بـ"الغبي"!

المغربي حسين عموتة يرد على المشككين في نتائج الأردن في كأس آسيا قطر 2023

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تعرض المغربي حسين عموتة؛ المدير الفني لمنتخب الأردن، لحملة تشكيك من قبل البعض بسبب المنتخب السعودي، خرج للرد عليها اليوم الأحد.

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النشامى كانوا قد تلقوا الهزيمة في المواجهة الأخيرة من دور المجموعات أمام البحرين بهدف نظيف، ليصعدوا لدور الـ16 كأحد أفضل ثوالث، ويواجهوا العراق، بينما تجنبوا بتلك الهزيمة مواجهة السعودية أو اليابان.

تلك الهزيمة دفعت البعض للتشكيك في عموتة، خاصةً وأن قام بإراحة أربعة من ركائزه الأساسية أمام البحرين، وهو زاد من الشكوك لدى الكثيرين.

لكن المغربي أوضح خلال مؤتمر الصحفي اليوم قائلًا: "لم يكن من المعقول أن أدفع بأربعة لاعبين مهددين بالإيقاف، تصوروا لو كنا دفعنا بهم في المباراة، وتحصلوا على كروت صفراء ومن ثم تم إيقافهم في دور الـ16، لوصفتموني بالمدرب الغبي".

يذكر أن البحرين وقع في مواجهة اليابان، بينما كوريا الجنوبية تلتقي بالسعودية، والأردن مع العراق في دور الـ16، الذي ينطلق اليوم الأحد ويستمر حتى الـ31 من يناير الجاري.

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