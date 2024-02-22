الإيرانيون شككوا في التحكيم! .. حقيقة "مساعدة" الهلال للنجاة من كارثة سباهان أصفهان

قمة الهلال وسباهان أصفهان شهدت لقطة تحكيمية مثيرة للجدل..

شكك البرتغالي خوسيه مورايس، المدير الفني لنادي سباهان أصفهان الإيراني، في "الكارت الأحمر" الذي تحصل عليه أحد نجوم فريقه، في مباراة إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، أمام الهلال السعودي.

الهلال قلب تأخره بهدف إلى الفوز (3-1) أمام سباهان، بعد الكارت الأحمر؛ ليحجز بطاقة التأهل رسميًا إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ضاربًا موعدًا ناريًا أمام نادي الاتحاد السعودي.

وفي هذا السياق.. أكد المحلل التحكيمي عمر المهنا، على صحة "الكارت الأحمر" الذي تحصل عليه لاعب سباهان أصفهان، والذي ساعد في قلب النتيجة.

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المهنا قال في تصريحات مع صحيفة "الشرق الأوسط": "في الدقيقة 71.. كان تدخل حكم الفيديو المساعد (مثاليًا) وصحيحًا".

وأشار المحلل التحكيمي إلى أنه بعد مراجعة الحالة، أشهر الحكم بطاقة حمراء لمدافع سباهان، لتوفر عوامل الطرد؛ وهي "السيطرة وعدد المدافعين والاتجاه والمسافة".

جدير بالذكر أن الطرد؛ جاء بعد أن كان النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، في طريقه للانفراد بمرمى الفريق الإيراني، في الدقيقة 71.