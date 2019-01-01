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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

التركي شاكير يقود مباراة الأهلي والنصر بالدوري السعودي

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Shaun Botterill/Getty Images
التي تقام ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي الهلال والقادسية، والأهلي والنصر، التي تقام ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقود الحكم الدولي البولندي توماس موسيال مباراة فريقي الهلال والقادسية، بمعاونه كل من باويل سوكولنيكي، توماس ليستكيفين، والكرواتي إيفان بيبيك حكم رابع.

وعلى الجانب الأخر، فأن مباراة الأهلي والنصر ستقام تحت قيادة الحكم الدولي التركي المعروف كونيت شاكير.

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ويُعاون الحكم التركي في مباراة الأهلي كل من باهاتين دوران وطارق أنجون كحكام مساعدين، والحكم الرابع الكرواتي ايجور باجاك، وحكم تقنية الفيديو كريزسنوف جاكيبيك.

يُذكر أن جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين تُقام تحت قيادة حكام أجانب، ومن المنتظر أن يكون هناك بعد التعديلات خلال الموسم المقبل.

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