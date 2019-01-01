الترجي يستعد لنهائي دوري أبطال أفريقيا عن طريق النجم الساحلي

الترجي سيلعب في الكأس والدوري قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

كشفت رابطة الدوري التونسي لكرة القدم، عن مباريات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري، وفيها يلعب الترجي امام النجم الساحلي يوم 18 مايو.

ويستعد فريق باب سويقة، لخوض ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام الوداد في المغرب يوم 24 من الشهر الجاري.

ويتصدر الترجي جدول الدوري التونسي رصيد 49 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه الصفاقسي صاحب المركز الثاني، بعد لعب 20 مباراة.

وواصل الترجي مساء أمس استعداده، لربع نهائي كأس تونس امام الاتحاد المنستيري، والمقرر إقامتها مساء غد السبت.

وشهدت التدريبات الجماعية للترجي، عوده حارسه رامي الجريدي، الذي اقترب من الشفاء بعد الإصابة التي لحقت به.

منذ 2014 نجحت الأندية الإسبانية في السيطرة على جميع البطولات الأوروبية بإستثناء الدوري الأوروبي 2017 الذي توج به مانشستر يونايتد.. 14 لقبًا للأندية الإسبانية من 15 آخر 5 سنوات 🙄



في 2019 ستكون جميع البطولات من نصيب الأندية الإنجليزية (دوري الأبطال-الدوري الأوروبي-السوبر) 🏆 pic.twitter.com/wFLwLSZVQf — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 9, 2019

ومن المنتظر ان يستضيف الترجي إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي، يوم 31 من الشهر الجاري.

الجدير بالذكر ان الترجي بطل النسخة الماضية من البطولة بعد تغلبه على الأهلي المصري، كما حصل الوداد على النسخة قبل الماضية من البطولة.