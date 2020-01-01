الترجي يحاول الاعتداء على الحكم ويقاطع المؤتمر الصحفي

أحداث ساخنة بعد نهاية مباراة الزمالك والترجي.

حالة من الغضب الشديد انتابت الجهاز الفني لفريق نادي الترجي التونسي، بعد الخسارة التي تلقاها الفريق أمام الزمالك المصري، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

الزمالك حقق الفوز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، باللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وبعد إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، توجه الجهاز الفني للترجي بقيادة معين الشعباني، نحو الحكم المغربي رضوان جيد، في محاولة للاعتداء عليه، ولكن الأمن تدخل ومنع هذا الاعتداء.

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جاء ذلك بسبب اعتراض الترجي على العديد من القرارات التحكيمية خلال سير المباراة، حيث اعترضوا على هدف الزمالك الثاني، بالإضافة إلى ركلة الجزاء التي حصل عليها الفريق الأبيض، في اللحظات الأخيرة من المباراة.

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وقاطع الجهاز الفني للترجي المؤتمر الصحفي للمباراة، اعتراضًا منهم على التحكيم خلال المباراة، حيث كان مقررًا أن يحضر مجدي تراوي، المدرب المساعد.

وشهدت المباراة أحداثًا ساخنة، حيث اعترض لاعبي الترجي بقوة على الهدف الثاني الذي سجله الزمالك، حيث طالبوا باحتساب ركلة حرة لصالحهم، ولكن الحكم رفض.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه محمد بن رمضان، لاعب الترجي، بسبب اعتراضه غير اللائق على الحكم المغربي رضوان جيد.