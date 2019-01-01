الترجي يبدأ مفاوضات تجديد عقود 7 من نجومه

الفريق فقد سعد بقير

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بدأت إدارة الترجي التونسي الاستعداد للموسم القادم بمفاوضة 7 من نجوم الفريق لتجديد عقودهم التي ستنتهي بنهاية يونيو الجاري.

وفقد فريق باب سويقة نجمه سعد بقير بانتقاله لفريق أبها السعودي وتوقيعه عقدًا معه يمتد لموسمين قادمين، ولا ينوي الفريق خسارة المزيد من لاعبيه خاصة في ظل مشاركته في كأس العالم للأندية الموسم القادم بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا قبل أيام قليلة.

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ويُفاوض الترجي كلًا من القائد خليل شمام وسامح الدربالي وغيلان الشعلالي وأيمن بن محمد وآدم الرجايبي وبلال الماجري وعلي المشاني لتجديد عقودهم.

ومن المتوقع أن تُواجه الإدارة صعوبة في إقناع بعض اللاعبين بالتجديد خاصة مع العروض التي وصلتهم مؤخرًا، وأبرزهم أيمن بن محمد الذي أبدى رغبته في الرحيل واللعب في أحد الدوريات الأوروبية.

يُذكر أن الترجي حسم اليوم لقب الدوري التونسي لصالحه للموسم الثالث على التوالي والمرة الـ29 في تاريخه.