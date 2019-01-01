الترجي يؤكد مشاركته في السوبر التونسي والأفريقي دون رد

المشاكل تحوم حول السوبر التونسي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد نادي الترجي على استعداده لخوض مباراة السوبر التونسي وتأكيده المشاركة في المباراة التي تعود بعد غياب.

وتحوم المشاكل حول مسابقة كأس السوبر التونسي، والتي لم تقم منذ 18 عامًا من 2001.

ومن المفترض أن يلتقي الترجي حامل لقب الدوري، مع الأفريقي حامل لقب الكأس، في الموسم الماضي.

لكن اعتراضات نادي الأفريقي على حكم اللقاء، يوسف السرايري، جعلته يهدد بعدم المشاركة، ليصر الاتحاد التونسي على موقفه من تواجد حكم اللقاء الذي قام بتعيينه.

المواجهة كان مقررًا لها الرابع والعشرين من الشهر الجاري، في العاصمة القطرية الدوحة، لكن تم تأجيل اللقاء بناءً على طلب الاتحاد القطري.

ومنح الاتحاد التونسي أمس ، مهلة حتى الخامسة بتوقيت تونس من أجل تأكيد الفريقين المشاركة في المباراة.

Ce jour, avant 17h00, @ESTuniscom a officiellement informé la #FTF de sa volonté de participer à la #SupercoupeTn // أكد الترجي التونسي عشية اليوم رغبته في المشاركة في كأس السوبر التونسي pic.twitter.com/PGu9HgdCOV — Espérance de Tunis 💯 (@ESTuniscom) February 26, 2019

خاصة بعد رفض الأفريقي أمس المشاركة بسبب السرايري، ليتم اعتبار الفريق منسحبًا بسبب عدم رده على الاتحاد التونسي.

وفي حال عدم مشاركة الأفريقي، سيكون النجم الساحلي وصيف الكأس هو منافس الترجي في السوبر الذي لم يتم تحديد موعده الجديد بعد.