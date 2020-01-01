الترجي والزمالك: مباشر لحظة بلحظة

الترجي 1 × 0 الزمالك

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15’ ربع ساعة أولى من زمن الشوط الأول ولايزال التقدم للترجي بهدف دون رد على حساب الزمالك

6’ بطاقة صفراء من نصيب بلال بن ساحة وطارق حامد بعد إشتباكهم بدون كرة

الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة قوية من بلال بن ساحة فى منتصف مرمى الحارس محمد أبو جبل

5’ جووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول للترجي عن طريق بلال بن ساحة من علامة الجزاء

3’ أووووووووووووووووووووووه،،،، الحكم يحتسب ركلة جزاء للترجي بعد لمسة يد على المدافع محمود علاء داخل المنطقة

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

بداية المباراة 🔔⁦

الزمالك 🆚 الترجي pic.twitter.com/YRCL3eQRWm — SC (@ZSCOfficial) March 6, 2020

البدلاء / محمود جنش / محمد عبدالسلام / إسلام جابر / محمد حسن / شيكابالا / مصطفى فتحي / كابونجو كاسونجو

تشكيل الزمالك لمباراة الترجي بدوري ابطال افريقيا. ⚽️🗒 pic.twitter.com/L5OBAd15Iw — Zamalek SC (@ZSCOfficial) March 6, 2020

الزمالك: يبدأ المدرب باتريس كارتيرون بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من محمد أبو جبل / حازم إمام / محمود علاء / محمود حمدي / محمد عبدالشافي / فرجاني ساسي / طارق حامد / يوسف أوباما / أشرف بنشرقي / أحمد سيد زيزو / مصطفى محمد

البدلاء / رامي الجريدي / شمس الدين الذوادي / ماهر بن الصغير / محمد أمين مسكيني / عبدالرحمن مزياني / محمد على بن حمودة

الترجي: يبدأ المدرب معين الشبعاني بطريقة (4/2/3/1) وتضم ككلًا من معز بن شريفية / إيهاب المباركي / سامح ديربالي / عبدالقادر بدراني / حسين الربيع / كوامي بونسو / فوسيني كوليبالي / بلال بن ساحة / فادي بن شوق / حمدو الهوني / ابراهيما واتارا

تشكيل الفريقين:

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الترجي الرياضي والزمالك في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./