كلاسيكو في أمريكا؟ برشلونة وريال مدريد يخططان للفترة التحضيرية

جاري الترتيب لهذا الأمر..

تحدثت تقارير من شبكة "ESPN" عن اهتمام ريال مدريد وكذلك برشلونة بإقامة مباراة بينهما على الأراضي الأمريكية في الصيف المقبل.

وبحسب ما جاء في التقارير فإن الناديين يسعيان في هذه الأثناء إلى إيجاد موعد للمباراة في ظل ازدحام الصيف بكأس الأمم الأوروبية وكوبا أمريكا من يونيو إلى 12 يوليو.

وسيتعين على الناديين منح لاعبيهم المشاركين في البطولتين مع المنتخبات الوطنية إجازة لمدة 30 يومًا وفقًا للقوانين التي يفرضها الاتحاد الدولي والإسباني، مما يفرض على الإدارتين البحث عن موعد في أغسطس لمشاركة جميع النجوم فيها.

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بشكل عامٍ، فإن منظمين المباراة الودية في الولايات المتحدة يستفسرون عن وجود جميع النجوم في المباراة، وعلى وجه التحديد ليونيل ميسي، الذي غاب العام الماضي عن رحلة برشلونة لأمريكا بسبب الإصابة.

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من جهة برشلونة، فإن النادي يسعى بقوة إلى الذهاب إلى أمريكا بعد نمو شعبيته بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة، وقد تكون مدينتي لاس فيجاس ولوس أنجلوس مهتمتين باستضافة الكلاسيكو الودي لوجود عدد كبير من الجماهير الكتلانية هناك.

في الوقت نفسه فإن ميامي ونيويورك أيضًا يرغبان في إقامة المباراة على أرض أحدهما، وبشكل عام فإن أغلب الولايات الأمريكية تدرك الحجم الكبير المتوقع للأرباح حال إقامة كلاسيكو هناك للمرة الثانية التاريخ.

الجدير بالذكر أن التقرير أكد على أن البرسا سوف يقيم معسكره للموسم المقبل في أوروبا لتفادي أزمة عدم الإعداد الجيد كما كان الحال العام الماضي، لكن رغم ذلك هناك إيمان بأن كتيبة كيكي سيتين ستذهب لأمريكا بعد نهاية المعسكر الأساسي من أجل الكلاسيكو.

كما تجدر الإشارة إلى أن الكلاسيكو الأول الذي لُعب في أمريكا انتهى بفوز برشلونة بثلاثة أهداف لاثنين في آخر كلاسيكو لنيمار بقميص البرسا.