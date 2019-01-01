التدريبات الأخيرة تظهر غيابات ريال مدريد أمام ليجانيس

هل سيتأثر الريال بهذه الغيابات؟

كشفت الحصة التدريبية الأخيرة قبل استضافة ليجانيس في سهرة الأربعاء، عن أبرز الغائبين عن القائمة التي سيعول عليها مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان في المباراة.

وأكدت صحيفة "ماركا"، أن تدريبات الثلاثاء الصباحية شهدت مشاركة أغلب عناصر القائمة، بما فيهم العائد لتوه من الإصابة لوكا مودريتش، فقط الاستثناء الوحيد كان في غياب الثنائي جاريث بيل وخاميس رودريجيز، بالإضافة لماركو أسينسيو المصاب بقطع في الرباط الصليبي.

وبحسب التقرير، فإن الدولي الويلزي غاب عن التدريبات وسيغيب عن مباراة منتصف الأسبوع وربما لفترة أطول، بعد سفره إلى لندن لأسباب شخصية، ساهمت في عودة الشائعات حول مستقبله أكثر من أي وقت مضى.

وأشار المصدر إلى التحول المفاجئ في وضعية بيل، بالابتعاد عن التدريبات المنفردة والتركيز على التدريب في صالة الألعاب الرياضية، ومن ثم سافر إلى إنجلترا قبل 48 ساعة من مباراة هامة في الدوري، ليضاعف الشكوك حول مستقبله مع اللوس بلانكوس.

أما الدولي الكولومبي، فسوف يغيب لارتباطه بالسفر إلى وطنه للاطمئنان على صديقته وابنه الذي رُزق به قبل ساعات، وبالإضافة لهؤلاء، سيواصل ناتشو الغياب لعدم تعافيه من الإصابة بنسبة 100%.

هذا هو جول



هذه هي كرة القدم pic.twitter.com/hE1EeSVm54 — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 11, 2019

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز على ليجانيس، منها ليصالح جمهوره بعد الهزيمة المفاجئة أمام مايوركا الأسبوع الماضي، التي تسببت في تنازل الفريق عن الصدارة لمصلحة برشلونة، ومنها أيضًا تأكيد الاستفاقة بعد التغلب على جلطة سراي في منتصف الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا.