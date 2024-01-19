"التحكيم كان متحيزًا ومخزيًا".. ثورة غضب في ريال مدريد بعد صفعة أتلتيكو

"الحكم نصب فخًا للملكي.. والVAR ظلم بيلينجهام"

سيطرت حالة من الغضب على الاستوديو التحليلي لقناة ريال مدريد، بعد انتهاء مباراة الفريق الملكي أمام أتلتيكو مدريد، أمس الخميس، بخسارة الأبيض (2-4)، في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأثناء البث، انتقد الحضور في قناة ريال مدريد بشدة أداء الحكم كوادرا فرنانديز، حيث علقوا على تدخلات لاعبي أتلتيكو الخشنة، والبيئة المعادية لملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو ضد فينيسيوس جونيور.

واستنكر خيسوس ألكايد، أحد الصحفيين بقناة ريال مدريد، عدم حصول لاعبي أتلتيكو على بطاقات صفراء بعد ارتكابهم 9 أخطاء في الشوط الأول، حيث ردد الحضور عبارة "ما رأيناه في هذا الشوط الأول هو أسلوب تحكيمي متحيز".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي نهاية المباراة، اتفق أعضاء الاستوديو التحليلي على قناة " RMTV" على أن المباراة كانت فخًا من التحكيم لريال مدريد، وقال أحد الضيوف: "كان يجب طرد رودريجو دي بول. كما أن الحكم تجاهل الاعتداء على إبراهيم دياز وفينيسيوس وهو أمر غير مقبول. كما أن الفار لم يتدخل بإعادة أي لقطة".

وتحدث خيسوس ألكايد بعد المباراة، قائلًا: "إضفاء الشرعية على العنف الذي قام به لاعبو أتلتيكو مع لاعبي ريال مدريد أمر لا يطاق. اليوم كان مخزيًا، دعونا نتذكر أن كوادرا فرنانديز هو كلوس جوميز أتلتيكو مدريد، مع كلوس جوميز المسؤول عن تقنية الـVAR، برشلونة لم يخسر أبدًا

وشكك ألكايد أيضًا في وجود تسلل على بيلينجهام في هدف غير محتسب أمام ريال مدريد، واشتكى من بث التلفزيون الإسباني: "لقد أشار إلى 20 خطأ لأتلتيكو بينما في الواقع ارتكبوا المزيد. دي بول كان يجب أن يحصل على البطاقة الحمراء".

وأشار خيسوس ألكايد مباشرة إلى الحكم: "من المستحيل أن يحكم كوادرا فرنانديز لصالح ريال مدريد. علينا أن نواصل اللعب في هذه الأجواء ما حدث في إسبانيا شيء فظيع، هذا هو أسوأ شيء في كرة القدم. إنه دائمًا ما يسير ضد ريال مدريد".