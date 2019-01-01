التحكيم الرياضي السعودي يرفض النظر في استئناف الهلال

لا يجوز التظلم في بعض الحالات أمام مركز التحكيم الرياضي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي، بياناً اليوم للرد على قانونية، طلب الهلال حول مشاركة محمد القرني ورفض الاحتجاج من الاتحاد السعودي.

وقال البيان الذي نشره مركز التحكيم الرياضي: "تقدم الهلال إلى مركز التحكيم، لتطبيق إجراءات التحكيم على القرار الصادر من لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي في احتاج الهلال على مشاركة لاعب الوحدة محمد بن سالم القرني".

وأضاف البيان: " القرار الاستئنافي في محله، احتجاج نادي الهلال في الطعن في نظامية مشاركة لاعب نادي الوحدة، ومن ثم يكون موضوع الطلب هو عدم الأهلية القانونية".

وأشار البيان أن النظام الأساسي لاتحاد الكرة، والذي تم إضافته في سبتمبر 2018، ينص على أن القرارات الصادرة من لجنة الاستئناف بالاتحاد والمتعلقة بعدم الأهلية القانونية لا يجوز التظلم عليها أمام مركز التحكيم الرياضي.

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وبناء على هذا البند، فلا يحق للهلال اللجوء إلى المركز في حالات الأهلية القانونية، إضافة إلى كون هذا البند يتعارض مع نصوص النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي.

وختم البيان قائلاً: " بناءًا على ذلك فإن مجلس إدارة المركز واستنادا إلى الاختصاص الممنوح له من النظام الأساسي للمركز، قرر عدم الموافقة على قبول طلب التحكيم كمنازعة لدى المركز".