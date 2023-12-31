التحقيق مع لاعب بالدوري الإنجليزي بسبب العنصرية مع أحد العمال!

تصرف غير لائق من اللاعب....

كشفت تقارير صحفية، عن قيام الشرطة الإنجليزية بفتح تحقيقًا مع واحد من لاعبي الدوري الإنجليزي، بسبب تصرفاته العنصرية ضد عامل من أصول سنغالية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "صن" الإنجليزية، فإن أحد اللاعبين في الدوري الإنجليزي، كان في حالة سكر واعتدى على واحد من عمال عقار بكلمات عنصرية.

وتعود الواقعة إلى تاريخ 10 ديسمبر الماضي، إذ كان يقف العامل والبالغ من العمر 50 عامًا، في بهو أحد العمارات السكنية ودخل عليه اللاعب واحتد النقاش بينهما، إلى أنه سبّ اللاعب العامل.

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وقال العامل في تصريحاته: "عندما شاهدني اللاعب طلب مني مفتاح شقته، ولكني أخبرته بأن ينتظر بضعة دقائق كي يعود زميلي، فهو لديه المفاتيح ولكنه بدأ يفقد أعصابه وسبني".

وأكد الرجل في تصريحاته أنه لم يكن يعلم هوية اللاعب في ذلك الوقت، ولكنه أبلغ الشرطة بما حدث، وتم إبلاغ نادي اللاعب بعد ذلك.