احتمالية التحقيق مع كافاني بتهمة العنصرية

المهاجم تألق في فوز فريقه بعد دخوله بديلاً

قد يفتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقاً مع نجم مانشستر يونايتد إدينسون كافاني بسبب رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل عبارات عنصرية.

كافاني كان السبب الرئيسي مساء الأحد في انتصار يونايتد على ساوثامبتون بعد أن شارك بديلاً وسجل هدفين وصنع ثالثاً ليقلب الفريق تأخره لفوز.

ونشر كافاني على حسابه على "انستجرام" صوراً من الرسائل التي تلقاها من الجمهور للإشادة بمستواه بعد تحقيق الفريق الانتصار.

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وكتب كافاني على أحد الرسائل: "شكراً أيها الزنجي"، ثم قام بعد ذلك بمسح المنشور بأكمله، مما قد يجعله عرضة للتحقيق والعقاب كما حدث في وقائع مشابهة بالماضي.

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وسبق وتعرض مواطن كافاني لويس سواريز للإيقاف وقت لعبه مع ليفربول بسبب إهانته لاعب مانشستر يونايتد باتريس إيفرا بنفس الكلمات.

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ومؤخراً تعرض بيرناردو سيلفا من مانشستر سيتي لعقوبة بسبب مزاحه بشكل عنصري مع زميله في الفريق بنجامين ميندي على وسائل التواصل الاجتماعية.

وانضم كافاني الصيف الماضي إلى صفوف يونايتد بشكل مجاني بعد أن أمضى عدة شهور كلاعب حر.