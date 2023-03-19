التحقيقات قائمة منذ تسعة أشهر .. الاتحاد الإسباني يبرِئ برشلونة ونجريرا!

لا يمر يوم دون جديد في قضية برشلونة ونجريرا!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تفاصيل جديدة تخص قضية برشلونة وإنريكي نيجريرا نائب الرئيس السابق للجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل كونفيدنسيال" والتي أكدت أن مكتب المدعي العام يحقق في القضية منذ أكثر من تسعة أشهر بالفعل وليس مؤخرًا فقط.

وأوضحت الصحيفة أن المكتب قام بمراسلة الاتحاد الإسباني لكرة القدم للاستفسار عن وجود تعارض بين منصب نيجريرا وحصوله على أموال من برشلونة.

وكان رد الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن منصب نيجريرا لا يتعارض بأي شكل مع قدرته على الحصول على أموال من نادي برشلونة في فترة توليه لمنصب نائب رئيس لجنة الحكام.

جدير بالذكر أن جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة كان قد أكد في تصريحات سابقة إنه سيخرج إلى العلن ليكشف عن تفاصيل عديدة في تلك القضية.