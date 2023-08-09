بعد التحذير من عقوبات "فيفا" .. سانتو يجتمع مع عبد الرزاق حمد الله وهذه النتيجة!

نهاية مسلسل أزمة عبد الرزاق حمد الله؟!

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بعد ساعات قليلة من التحذيرات بالتعرض لعقوبات من "فيفا".. عقد البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، اجتماعًا مع النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

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القانوني الرياضي أحمد الشيخي، حذر نادي الاتحاد، من التعرض لـ"عقوبات" مالية ورياضية، حال فسخ عقد حمد الله، عقب أزمة اللاعب مع سانتو؛ وذلك لعدم وجود سبب مشروع لذلك.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن إخماد الأزمة الناشبة بين النجم المغربي والمدير الفني البرتغالي؛ وذلك بعد جلسة مصارحة بينهما، خلال الساعات القليلة الماضية.

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وأعلنت الصحيفة، انتهاء اجتماع عبد الرزاق حمد الله ونونو سانتو، بـ"اتفاق جنتلمان" حسم بقاء اللاعب مع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

جدير بالذكر أن تقارير زعمت أن حمد الله طلب الرحيل؛ بسبب غضبه من سحب "القميص رقم 9" منه، ومنحه إلى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، المنضم إلى الفريق، في الميركاتو الصيفي الحالي، مع اشتراط النجم المغربي، أن يكون المسؤول الأول عن تنفيذ ركلات الجزاء.

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