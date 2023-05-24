بعد التأهل لدوري أبطال أوروبا .. هل يصنع نيوكاسل الجلاكتيكوس الخاص به؟

تهاني سليم
NewcastleGetty Images
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هل تغير إدارة نيوكاسل سياستها بعد التأهل لدوري الأبطال؟

تأهل نيوكاسل إلى دوري أبطال أوروبا قد يفتح شهية النادي الإنجليزي المملوك لصندوق الاستثمار السعودي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لكنها شهية خطرة ستنسف بسياسة تبناها النادي خلال 20 شهرًا وأثبتت نجاحها.

وتأهل نيوكاسل إلى دوري الأبطال بعد السير بخطى ثابتة منذ استحواذ الصندوق السعودي على أغلبية النادي في أكتوبر 2021 وقت كان على شفا الهبوط وحتى وصوله للتأهل إلى دوري الأبطال حاليًا.

وأنفقت الإدارة السعودية خلال سنة ونصف السنة 280 مليون دولار، لكنه مبلغ ربما يُرشح للزيادة بعد التأهل لدوري الأبطال مع عدد من الأسماء المطروحة في السوق قد تنتقل لنيوكاسل.

ومن بين الأسماء المعروضة هاري كين ونيمار وجواو فيليكس وميلينكوفيتش سافيتش وهي الأسماء التي تُردد في كل سوق انتقالات وترتبط بأي نادٍ، لكن الأمرالأكثر أهمية هل تتغير سياسة نيوكاسل التي يصفها البعض بالرشيدة بعد التأهل لدوري الأبطال وينفق النادي بسخاء كما يفعل مانشستر سيتي المملوكة لمجموعة سيتي جروب الإماراتية؟ أم يستمر على نهجه الذي أثبت نجاحه.

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  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 7%فيكتور أوسيمين
736681 الأصوات

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