التألق مع باريس لا يكفي.. ميسي يقرب راموس من النصر!

أولويات سان جيرمان تحسم ملف تجديد الإسباني

لم يكن تألق الإسباني سيرخيو راموس مؤخرًا سببًا كافيًا لتقديم باريس سان جيرمان عرضًا له لتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل.

راموس الذي كانت صحيفة "ذا أتلتيك" قد أشارت إلى أن أحد أفراد إدارة باريس سان جيرمان قد وعد بتقديم عرض جيد حال تقديمه ذات المستوى الذي يقدمه منذ بداية الموسم، لا يزال في المستوى المميز الذي بدأ به في ٢٠٢٢-٢٣.

الآن تبدو الأمور مختلفة قليلًا، وبعدما كانت الأمور قريبة من عقد جديد في يناير، يبدو أن المعطيات تغيرت، لأن باريس سان جيرمان أولويته وفقًا لـ"فوت ميركاتو" هي تأمين بقاء البرازيلي ماركينيوس والأهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

العمر من العوامل التي تجعل راموس ليس أولوية في الوقت الراهن قياسًا لباقي العقود الهامة في "بي إس جي" لكن الأهم هو عدم ضمان استمرارية الموسم بالنسبة للإسباني في السنوات اللاحقة.

يأتي هذا وسط استهداف النصر السعودي لضم سيرخيو راموس، وهو معطى قد يقلب الأمور كلها رأسًا على عقب، لأن العملاق السعودي الذي ضم بالفعل كريستيانو رونالدو، يستطيع أن يؤمن نجم ريال مدريد السابق ماديًا بالشكل المرضي.