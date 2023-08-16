رغم التأكيدات على حسمها .. "خلاف" بين الهلال وفولهام في صفقة ميتروفيتش

جديد صفقة الهلال وأليكساندر ميتروفيتش

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رغم التأكيدات السعودية والعالمية، على حسم نادي الهلال، صفقة التعاقد مع المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش؛ إلا أنه ظهر "خلاف بسيط" مع فولهام الإنجليزي، في الساعات القليلة الماضية.

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الهلال حسم مجموعة من الصفقات العالمية الضخمة، في الميركاتو الحالي - حتى الآن -؛ على رأسهم الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، بالإضافة إلى مواطنه مالكوم دي أوليفيرا، والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، ولاعب الارتكاز البرتغالي روبن نيفيش، ومتوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن طلب فولهام من الهلال، زيادة قيمة صفقة ميتروفيتش؛ حتى يستطيع النادي، حسم بعض الصفقات الهامة، قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي الحالي.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن الزعيم الهلالي، عرض مبلغ 46 مليون جنيه استرليني، على النادي الإنجليزي، خلال الأيام الماضية؛ من أجل شراء عقد المهاجم الصربي.

وأوضحت أن المفاوضات لا تزال جارية بين الناديين، في الوقت الحالي؛ حيث من المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة بشكل رسمي، مقابل 50 مليون جنيه استرليني.

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