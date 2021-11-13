التأهل أصبح في خطر .. تونس تخسر في غينيا وتمنح مصر بارقة أمل

كان منتخب تونس على بُعد دقائق معدودة من إعلان تأهله رسميًا إلى المرحلة القادمة من تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022، لكن بابلو جانيت استطاع إحراز هدف قاتل منح غينيا الاستوائية نقاط الفوز الثمينة وفتح الصراع بين المنتخبين على مصراعيه.

تونس كانت بحاجة للعودة من غينيا الإستوائية بنقطة التعادل لتضمن التأهل إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات القارة السمراء للمونديال، لكن الفريق خسر بهدف نظيف مما سمح لمنافسه بمشاركته الصدارة برصيد 10 نقاط لكل منهما قبل الجولة الأخيرة من المرحلة الحالية من التصفيات.

منتخب نسور قرطاج سيستضيف زامبيا في الجولة السادسة والحاسمة من التصفيات، فيما ستلعب غينيا الإستوائية أمام موريتانيا خارج ملعبها، وستُقام المباراتين يوم الثلاثاء القادم، وقد أصبح لزامًا على التوانسة تحقيق نتيجة مشابهة أو أفضل من نتيجة منافسهم أمام موريتانيا لضمان التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات.

منتخب مصر الذي ضمن تأهله رسميًا إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات بتعادله خارج ملعبه مع أنجولا يوم أمس 2-2 سيكون المستفيد الأكبر من تعثر تونس وخروجها من التصفيات، وذلك لأنه سيضمن لنفسه مكانًا في التصنيف الأول يوم إجراء قرعة المرحلة النهائية التي ستُقام بنظام خروج المغلوب من مباراتي ذهاب وإياب.

المستوى الأول حال تأهل تونس سيضم بجانبها كلًا من الجزائر والمغرب والسنغال ونيجيريا، وستدخل مصر بجانب المنتخبات الأربعة بدلًا من تونس حال خروجها من التصفيات، وهو ما سيمنح الفراعنة فرصة تجنب أحد المنتخبات الكبرى والصعبة في المرحلة النهائية، مما يزيد من حظوظها في التأهل للمونديال الذي سيقام في قطر شتاء 2022.