التاريخ يقول - الهلال لا يخرج من التعاون في بطولات الكأس

الهلال لا يخسر عندما يلاقي نظيره التعاون في مباريات خروج المغلوب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يستضيف فريق الهلال الأول لكرة القدم، يوم الجمعة، نظيره التعاون، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في لقاء يحتضنه ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض، حيث يتنافس الفريقان لبلوغ النهائي الأغلى.

تاريخيًا، الهلال لا يخسر عندما يلاقي نظيره التعاون في مباريات خروج المغلوب في تاريخ مواجهاتهما ضمن بطولات الكؤوس السعودية.

وسبق أن ألتقى الفريقين 7 مرات في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بنظامها الحالي أو بنظامها السابق وبطولة كأس ولي العهد قبل توقفها.

⭕️بعد رفض شكوى نادي #الهلال والاستئناف الذي تم تقديمه بسبب عدم قانونية مشاركة لاعبي أحد والوحدة، الحارس عبد الله العويشير ومحمد القرني👀



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والتقى الهلال والتعاون في تاريخ البطولة بالنظام والمسمى الحالي مره واحدة عام 2017، وكسبها الهلال كذلك 4/ 3، سجل فيها السوري عمر خربين مهاجم الهلال السابق "هاتريك"، وسجل هدف الهلال الرابع سالم الدوسري، فيما سجل للتعاون الكاميروني الحسن ندياي "هدفين"، ومدالله العليان.

كما سبق أن التقيا في بطولة كأس ولي العهد ثلاثة مرات، وكسبها الهلال جميعا عام 1998 بنتيجة 5/ 1، وعام 1999 بنتيجة 1/ 0، وعام 2015 بنتيجة 2/ 1.

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يُذكر أن الهلال قد تجاوز في طريقه إلى نصف نهائي البطولة الأغلى كلًا من الدرع دور الـ64، وهجر في دور الـ32، والفيصلي في ثمن النهائي، والاتفاق في ربع النهائي.

وعلى الجانب الأخر، تجاوز التعاون كلًا من العدالة والنهضة والشباب والوحدة على التوالي، وضرب موعداً مع الهلال في نصف النهائي ويحلم أصفر القصيم بالوصول إلى النهائي الثاني في تاريخه بعد أن بلغه للمرة الأولى في عام 1990 وخسره أمام النصر بهدفين نظيفين.