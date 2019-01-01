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كأس آسيا

التاريخ يدعم إيران قبل مواجهة عمان ومباراة وحيدة في كأس آسيا

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المنتخب العماني قد أداء مميز في دور المجموعات ورغم الهزيمة أمام منتخبي اليابان وأوزباكستان، إلا أنه احتل المركز الثالث في المجموعة السادسة

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

ستكون الكرة العربية على موعد مع مباراة من العيار الثقيل بين منتخبي عمان وإيران في دور الـ16 بمنافسات كأس آسيا 2019 المقامة حالياً في الإمارات.

المنتخب العماني قد أداء مميز في دور المجموعات ورغم الهزيمة أمام منتخبي اليابان وأوزباكستان، إلا أنه احتل المركز الثالث في المجموعة السادسة، برصيد 3 نقاط، جمعهم من الفوز على تركمنستان بنتيجة (3-1).

على الجانب الأخر، المنتخب الإيراني تأهل لهذا الدور عقب تزعم صدارة المجموعة الرابعة، برصيد 7 نقاط، بالفوز على اليمن بنتيجة (5-0)، وفيتنام بنتيجة (2-0)، ثم التعادل سلبيًا مع العراق.

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تاريخياً ألتقى منتخبي إيران وعمان من قبل في 10 مواجهات سابقة، وكانت الكلمة العليا للمنتخب الإيراني، حيث حقق الفوز في 5 مباريات على نظيره العماني.

على الجانب الأخر، فقد حقق المنتخب العماني فوز وحيد لعمان في ديسمبر 1998، وحسمت نتيجة التعادل في 4 مباريات.

بالتحديد في كأس آسيا ألتقى المنتخبين مرة واحدة في كأس آسيا، وبالتحديد خلال نسخة 2004 بالصين، في دور المجموعات، وانتهى اللقاء بالتعادل (2-2)، وسجل عماد الحوسني هدفي عمان، بينما سجل علي كريمي ومحمد نوصراتي ثنائية إيران.

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