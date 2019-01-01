التاريخ يدعم إيران قبل مواجهة عمان ومباراة وحيدة في كأس آسيا

المنتخب العماني قد أداء مميز في دور المجموعات ورغم الهزيمة أمام منتخبي اليابان وأوزباكستان، إلا أنه احتل المركز الثالث في المجموعة السادسة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

ستكون الكرة العربية على موعد مع مباراة من العيار الثقيل بين منتخبي عمان وإيران في دور الـ16 بمنافسات كأس آسيا 2019 المقامة حالياً في الإمارات.

المنتخب العماني قد أداء مميز في دور المجموعات ورغم الهزيمة أمام منتخبي اليابان وأوزباكستان، إلا أنه احتل المركز الثالث في المجموعة السادسة، برصيد 3 نقاط، جمعهم من الفوز على تركمنستان بنتيجة (3-1).

على الجانب الأخر، المنتخب الإيراني تأهل لهذا الدور عقب تزعم صدارة المجموعة الرابعة، برصيد 7 نقاط، بالفوز على اليمن بنتيجة (5-0)، وفيتنام بنتيجة (2-0)، ثم التعادل سلبيًا مع العراق. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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تاريخياً ألتقى منتخبي إيران وعمان من قبل في 10 مواجهات سابقة، وكانت الكلمة العليا للمنتخب الإيراني، حيث حقق الفوز في 5 مباريات على نظيره العماني.

🗣️ رسالة من محسن الغساني لـ جمهور منتخب عُمان 🇴🇲 قبل مواجهة إيران الصعبة غدًا في دور الـ 16 من #كأس_آسيا2019 #آسيا_مع_جول



( 🎥 : @OmanFA )pic.twitter.com/7qpbq7cmv3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 19, 2019

على الجانب الأخر، فقد حقق المنتخب العماني فوز وحيد لعمان في ديسمبر 1998، وحسمت نتيجة التعادل في 4 مباريات.

بالتحديد في كأس آسيا ألتقى المنتخبين مرة واحدة في كأس آسيا، وبالتحديد خلال نسخة 2004 بالصين، في دور المجموعات، وانتهى اللقاء بالتعادل (2-2)، وسجل عماد الحوسني هدفي عمان، بينما سجل علي كريمي ومحمد نوصراتي ثنائية إيران.