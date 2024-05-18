"التاريخ أهم من المال" .. تصريح مفاجئ من موسيماني عن الأهلي!

المدرب الجنوب إفريقي كان يُهاجم مسؤولي الأهلي من قبل بسبب مستحقاته!

SHAHID

عبر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق أبها، عن مدى حبه وارتباطه بالنادي الأهلي، على الرغم من إقالته من منصبه بعد عودة الراقي إلى دوري روشن السعودي، والتتويج بدوري يلو الموسم الماضي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال موسيماني خلال تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط": "علينا التركيز على ما نريد أن نفعله الأهلي فريق جيد ويُنافس على الدوري، ونحن ننافس من أجل البقاء".

وأضاف: "الجميع يعرف قصتي مع النادي الأهلي، أشعر بالفخر عندما أرى فيرمينو ورياض محرز، وسعيد بما قدمته مع النادي".

المدرب الجنوب إفريقي وصال: "الأهلي هو من أعطاني الفرصة لآتي هنا إلى السعودية، وكما فعلوا ذلك معي أنا أيضًا أريد رد الجميل لهم".

واختتم موسيماني تصريحاته قائلًا: "قد يكون المال أهم من التاريخ بالنسبة للبعض، ولكن أرى أن تاريخ الأهلي لن يتغير، وحصلت على جزء من مستحقاتي ولكنني لست حزينًا لأنهم أعطوني الفرصة حتى أتواجد هنا".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

جاءت تصريحات موسيماني مفاجئة، بعدما خرج في تصريحات سابقة، يُهاجم فيها النادي الأهلي ومسؤوليه، بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

SHAHID