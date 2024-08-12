"التاريخ يسلم عليكم" .. إعلامي اتحادي يذكر الأهلي بفضيحة 66!

العلاقة بين الاتحاديين والأهلاويين كعلاقة "القط بالفأر"!

ذكرى مر عليها 58 عامًا لكن لا يزال الإعلامي الرياضي الاتحادي عدنان جستنيه مصرًا على إحيائها احتفاءً بناديه، ولتعكير الأجواء على الجار "الأهلي".

في عام 1966، التقى العميد بالراقي في ديربي جدة، الذي انتهى بنتيجة تاريخية للأول (8-2)، سجلها سعيد غراب "6 أهداف"، حسين هارون وعبدالله صالح، في أول مواجهة بين الفريقين عقب كأس العالم لندن 66.

وتحت عنوان "التاريخ يسلم عليكم"، كتب جستنيه عن تلك المباراة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "يصاف اليوم الذكرى التاريخية لفوز الاتحاد على الأهلي 8/2 في مباراة رسمية، وكلا الفريقين لعبا بالتشكيلة الأساسية، وحدثت هذه المواجهة بعد عودة الأهلي من لندن عقب معسكر أقيم في عاصمة الضباب".

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يذكر أن أول مواجهة بين الفريقين في الموسم الجديد 2024-2025، ستقام في 31 من أكتوبر المقبل، على استاد الجوهرة المشعة، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن.

أما لقاء الإياب فمقرر إقامته في السابع من مارس 2024، ضمن الجولة الـ26 من المسابقة نفسها.