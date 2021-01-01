التائب: نور لم يصنع هدفًا أمام الهلال أثناء تواجدي .. وكاريلو والسومة الأفضل

طارق التائب من أفضل المحترفين الذين ارتدوا قميص الهلال السعودي

تحدث طارق التائب نجم الهلال والمنتخب الليبي السابق، عن فترته مع الزعيم وأنها أفضل فترة له خلال مسيرته الكروية وأنها تعني له الكثير.

طارق التائب من أبرز اللاعبين المحترفين الذين مروا في تاريخ فريق الهلال السعودي، حيث كان يمتلك قدرات كبيرة تختلف عن أي لاعب آخر.

وقال التائب في تصريحات ببرنامج "أون سايد": "قضيت 3 أعوام في نادي الهلال وكأنها 10 أعوام، وهي من أفضل التجارب في مسيرتي الكروية".

وأضاف: "محمد نور خلال تواجدي في مباريات الهلال والاتحاد لم يصنع أي هدف على الإطلاق، فهو ليس صانع ألعاب ولكن هو لاعب وسط من منطقة جزاء فريقه لمنطقة جزاء الخصم".

وعن أفضل اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي بالوقت الحالي، قال التائب: "أفضل الأجانب في الوقت الحالي بالدوري السعودي هم كاريلو وعمر السومة".

يمتلك الدوري السعودي في الوقت الحالي الكثير من المحترفين الذين ساهموا في تطور القيمة السوقية له خلال السنوات الأخيرة.