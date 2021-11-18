البيع أم الإعارة؟ تشيلسي يحسم مصير زياش !

لم يتخذ تشيلسي حتى الآن، أي قرارات حول مستقبل صانع الألعاب المغربي حكيم زياش، لكن من المقرر النظر في الأمر خلال شهر يناير.

زياش ارتبط خلال الأسابيع القليلة الماضية، بالرحيل إلى بوروسيا دورتموند أو برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويرجع ذلك إلى عدم مشاركته بصفة أساسية مع تشيلسي تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل.

هل يرحل زياش؟

صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أكدت أن تشيلسي لم يدخل في أي محادثات مع ممثلي زياش ولا توجد أي مخططات حول إعارته.

وأوضحت أن صفقة الإعارة ليست جذابة بالنسبة للبلوز، خاصة وأن النادي ينافس في خمس بطولات، مع اقتراب إقامة كأس العالم للأندية في أبو ظبي أوائل فبراير.

وقد يكون تشيلسي مستعدًا للاستماع للعروض المقدمة لبيع زياش في يناير، رغم تصريحات توخيل حول عدم عمق التشكيل الذي يمتلكه.

كيف يبدو حال زياش هذا الموسم؟

إصابات روميلو لوكاكو وكريستيان بوليسيتش وتيمو فيرنر، أجبرته على استخدام زياش بشكل أكبر خلال الأسابيع الأخيرة.

ومع ذلك لا يبدو أنه يلعب بالشكل الذي يريده تحت قيادة توخيل، حيث ظهر صاحب الـ28 سنة في 10 مباريات، سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.