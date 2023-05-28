البوكر أهم من باريس سان جيرمان .. تصرف نيمار يثير استفزاز الجماهير!

نجم باريس سان جيرمان يغيب عن مباراة التتويج بلقب الدوري بسبب لعب البوكر!

غاب النجم البرازيلي نيمار، عن احتفالات فريقه باريس سان جيرمان بلقب بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم بسبب لعبه للبوكر.

وتوج باريس سان جيرمان بالأمس بلقب بطولة الدوري الفرنسي للمرة الثانية على التوالي والحادية عشر في تاريخه بعد تعادله مع ستراسبورج بنتيجة 1-1.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" شوهد البرازيلي في كازينو وهو يلعب لعبة البوكر مساء أمس السبت في نفس الوقت الذي خاض فيه فريقه باريس سان جيرمان مباراة تحديد اللقب ضد ستراسبورج، ومن المعروف أن نيمار يستمتع بلعب البوكر خلال فترة إجازته حيث يقوم ببث مباشر منتظم عبر الإنترنت.

وكشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" أنه تم دعوة العديد من أعضاء الفورمولا 1، للعب مع نيمار الذي كان نجم السهرة، وقد كان وجوده مفاجأة بعد أن خسر ما يقدر بنحو 880 ألف جنيه استرليني (مليون يورو) وهو يلعب البوكر في مارس الماضي حيث صور نفسه وهو يبكي بشكل ساخر في بث مباشر عبر الإنترنت.

وقرر نيمار الذي غاب عن الملاعب منذ فبراير بسبب إصابة في الكاحل عدم المشاركة في الاحتفال بلقب البطولة مع فريقه، رغم تواجد أشرف حكيمي وماركينوس وبريسنيل كيمبيمبي، على الرغم من إصابتهم أيضًا.

وقال مدرب باريس سان جيرمان للصحفيين بعد سؤاله عن غياب نيمار: "لديه مشاكل في التنقل لكنه كان حاضرًا أمس في غرفة تبديل الملابس في آخر جلسة تدريبية، لا تبحثوا على الاستنتاجات".