البنزرتي يقدم عرضًا لتدريب المنتخب الليبي

المدرب التونسي سبق له تدريب ليبيا لمدة ستة أشهر

أوضح المدرب التونسي فوزي البنزرتي، الذي انتهى عقده مع المنتخب الليبي أنه مستعد للعمل مع الاتحاد الليبي لكرة القدم بدون عقد خصوصًا وأن عقده انتهى منذ شهر تقريبًا.

وأضاف البنزرتي في تصريح لـ"Goal" أنه لم يتلق أي اتصالًا من الاتحاد الليبي لكرة القدم حتى الآن مضيفاً أنه متفهم للظروف التي يعيشها الاتحاد الليبي لكرة القدم والباب مفتوح معهم للتفاوض في أي وقت.

وكشف المدرب التونسي: "المال لن يكون ولا سببًا في تحديد مصيري لتدريب المنتخب الليبي، لأنني تربطني علاقة كبيرة مع الأخوة في ليبيا منذ سنوات، خصوصًا وأن هذه التجربة هي الثانية لي في تدريب المنتخب الليبي.

المزيد من الفرق

الهوني أول لاعب ليبي في كأس العالم للأندية

وأشار البنزرتي أن مرتبه الشهري الذي تقاضاه في تجربته الأخيرة مع منتخب ليبيا، والذي يبلغ 30 ألف دولار ليس كبيرًا وما تقاضيته في تجاربي السابقة أضعاف راتبي مع المنتخب الليبي

وأنهى التونسي فوزي البنزرتي أنه لم يتلق عروضًا من أندية عربية مختلفة دون تحديدها، مشيرًا أنه لم يحدد وجهته بعد.

وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم قد تعاقد مع فوزي البنزرتي في أكتوبر 2019، لقيادة المنتخب الأول لمدة 6 أشهر، قاد خلالها التونسي المخضرم المنتخب الليبي في مباراتين فقط قبل تأجيل التصفيات المؤهلة للكان 2021 ونهائيات الشان2020.