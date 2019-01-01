البنزرتي حزين لإضاعة الفرص أمام صن داونز

الوداد اكتفى بالفوز 2-1 على منافسه الجنوب أفريقي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى فوزي البنزرتي المدير الفني للوداد المغربي حزنه واستياءه من إهدار فريقه للفرص أمام ماميلودي صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم أمس.

وكان الوداد قد حقق انتصارًا "ضعيفًا" بهدفين مقابل هدف واحد في المغرب، وسيخوض مباراة الإياب في 4 مايو القادم في بريتوريا في جنوب أفريقيا بهدف الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق لا يزيد عن هدف وبشرط إحرازه هدفين للتأهل للمباراة النهائية.

وقد تحدث مدربه التونسي عقب المباراة قائلًا "المباراة كانت صعبة، لكن الفرصة التي أهدرها باباتوندي كانت ستغير الكثير. صن داونز فريق جيد جدًا ولديه مدرب رائع، لكننا للأسف أهدرنا فرصة إحراز الهدف الثاني مباشرة بعد هدفنا الأول".

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أضاف "وصلنا للنصف نهائي وهي مرحلة لا يصلها إلا الفرق القوية، ولذا لم يعد أمامنا مباريات سهلة. أشكر كل اللاعبين على أدائهم اليوم، صنعنا فرص للتسجيل لكننا لم ننجح في إضافة الهدف الثالث، الآن علينا الاستعداد جيدًا لمباراة العودة".

وأتم البنزرتي تصريحاته متمنيًا أن يكون التحكيم جيدًا في لقاء العودة في جنوب أفريقيا، مؤكدًا أن المباراة قد تُحسم بتفاصيل صغيرة، كما أبدى أمله في شفاء محمد أوناجم من الإصابة وعودته للفريق وقدرته على اللعب.