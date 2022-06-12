البليهي يواصل مماطلته .. كشف سر الخلاف حول تجديد عقده مع الهلال

فارق كبير بين عرض الهلال ومطالب البليهي للتجديد

مع تألق علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، مع المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، رفض اللاعب مطالبه من أجل التجديد للزعيم.

المدافع يدخل الفترة الحرة في عقده مع القلعة الزرقاء بنهاية الشهر الجاري، ولا يزال الفارق كبيرًا بينه مطالبه وبين عرض الهلال.

وفقًا لصحيفة "عكاظ" فإن مجلس إدارة الزعيم برئاسة فهد بن نافل عرض على البليهي تقاضي 4.5 مليون مقابل التجديد لموسم وحيد، وهو ما رفضه اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن المدافع الدولي طلب تقاضي 14 مليون ريال مقابل التجديد لموسمين، رافضًا التجديد لموسم وحيد.

يذكر أن البليهي يلعب للزعيم منذ صيف 2017، وقتما انضم له قادمًا من الفتح، ليحصد عديد البطولات، أبرزها لقبي دوري الأبطال.