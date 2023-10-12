"البليهي يتوعد الأهلي" .. لاعب الهلال يثير الجدل بين الاتحاد والراقي

علي البليهي المثير للجدل دائمًا هو حديث الساعة في الوسط الرياضي..

SHAHID

لا يتردد حاليًا اسم لاعب في الوسط الرياضي السعودي أكثر من علي البليهي؛ مدافع الهلال، فمن جانب قضيته مع نادي الأخدود، ومن الجانب الآخر الأهلي والاتحاد.

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الأخدود خسر قضيته ضد مدافع الزعيم مؤخرًا، إذ تقدم باحتجاج عقب مشاركته أمامه خلال الجولة التاسعة من دوري روشن، بداعي تراكم البطاقات وعدم قانونية مشاركته، لكن لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، رفضت الاحتجاج، وحاليًا يستعد الأخدود للتصعيد بالاستئناف.

لكن على جانب آخر، يتصدر المدافع الدولي منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي بوسم "البليهي يتوعد بطل يلو بالغرزة"، في إشارة لمواجهة الهلال والأهلي المنتظرة في 27 من أكتوبر الجاري، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن، على استاد الملك فهد الدولي.

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أما عن الغرزة في الوسم فهي اللقطة الشهيرة للبليهي في عام 2021، وقتما غرز علم الهلال في وسط ملعب النصر، عقب هزيمته في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، فيما عُرف إعلاميًا بـ"نصف نهائي القرن".

لكن بالبحث وراء الوسم تبين أن البليهي لم يقم بأي فعل تجاه الأهلي سواء تصريحًا أو تلميحًا، إنما ما هو محاولة إثارة جدل من قبل بعض من جمهور الاتحاد.

ويأتي هذا التصرف الاتحادي في ظل هزيمة العميد الأخيرة أمام الراقي بهدف نظيف، ضمن الجولة التاسعة.

يشار إلى أن الاتحاد يحتل حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة متساويًا في النقاط مع الأهلي صاحب المركز السادس إلا أن الراقي يتأخر بفارق الأهداف.

SHAHID