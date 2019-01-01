البليهي مطلوب في الدوري الأرجنتيني بطلب من بيتزي

لاعب الهلال على رادار أحد فرق الدوري الأرجنتيني

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية سعودية، إلى دخول على البليهي لاعب الهلال، اهتمامات نادي سان لورينزو الأرجنتيني، الذي يدربه خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني السابق للمنتخب السعودي.

وفقاً لصحيفة الرياضية، فإن بيتزي يسعى إلى التعاقد، مع مدافع الزعيم، مبدياً إعجابه بقدرات اللاعب، التي ظهرت أثناء ولايته مع الأخضر.

ويتواصل المدير الفني الأرجنتيني، مع اللاعب ووكيل أعماله رفيع الشهراني، قبل التواصل مع إدارة الهلال.

وأكد وكيل اللاعب، أن إدارة النادي الأرجنتيني شددت على رغبة المدير الفني في الحصول على توقيع اللاعب.

🔷 عموري قريب من التجديد مع الهلال ولكن بشرط👇 pic.twitter.com/5wza7EwSql — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 27, 2019

وينتهي عقد اللاعب صاحب الـ 26 عاماً، بعقد مع الزعيم يمتد إلى نهاية الموسم القادم، لذا طلبت إدارة سان لورينزو منه مخاطبة إدارة الهلال.

الجدير بالذكر أن البليهي لعب 25 مباراة مع الهلال في الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالها ثلاثة أهداف، ولعب ست مباريات في دوري أبطال آسيا سجل خلالها هدفاً وحيداً.