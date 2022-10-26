البليهي: لم أصل لاتفاق مع الهلال على تجديد عقدي

البليهي لم يتفق على تجديد عقده مع الهلال حتى الآن

كشف علي البليهي مدافع نادي الهلال، عن موقفه من تجديد عقده مع ناديه، مؤكدًا على أنه لم يصل لاتفاق حتى الآن، بعد الاجتماع الذي تم بين الطرفين.

وينتهي عقد علي البليهي بنهاية الموسم الحالي، حيث يدخل الفترة الحرة في عقده خلال شهر يناير المقبل، والتي يحق له فيها بالتوقيع لفريق آخر.

اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد واستمتع بمشاهدة محتوى رياضي حصري ومميز

البليهي أكد خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" على أنه اجتمع مع إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل عقب مباراة الطائي الماضية، ولكن لم يتم الاتفاق على أي شيء.

مدافع الهلال قال: "اجتمعنا دون حضور وكيل أعمالي، ولم نتفق على المبلغ أو مدة العقد الجديد، حيث لا يوجد أي اتفاق مبدئي حتى الآن بيني وبين الهلال".

التشكيل المثالي العالمي لـ FUT: صوّت الآن!

واستطرد قائلًا: "قمنا بتأجيل حسم ملف تجديد عقدي إلى ما بعد نهائيات كأس العالم قطر 2022".

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، فإن الهلال قدم عرضًا إلى البليهي قيمته 6 ملايين ريال لمدة موسم واحد، ولكن المدافع رفض العرض وطلب زيادة في المدة والمبلغ.

اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد واستمتع بمشاهدة محتوى رياضي حصري ومميز